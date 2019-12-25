Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 6 апреля

Курс доллара также незначительно снизился.

Курс единой европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже ушел ниже 90 рублей впервые с 6 апреля. К закрытию предыдущей сессии курс евро составил 89,9 рубля. Позже валюта снова подросла по отношению к рублю. Сейчас курс составляет 90,1 рубль.

Доллар в среду, 28 апреля, также опустился. Впервые с 22 марта американская валюта стоила 74,6 рубля. Это на 0,39% меньше предыдущего показателя. До такого уровня доллар не опускался с 22 марта.

Нефть марки Brent поднялась в цене на 0,77% до 66,38 долларов за баррель. Скорее всего на топливе отразились итоги заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. После него картелю рекомендовали сохранить на май-июль сделку об ограничении добычи нефти в текущем виде.

Как сообщают РИА Новости, рублю также помогают расти финальные налоговые выплаты апреля. Также на курс могла повлиять оценка ЦБ о том, что Россия начала отказываться от доллара

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