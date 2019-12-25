Курс доллара и евро вырос на открытии торгов Мосбиржи

При этом упал индекс Мосбиржи на 1,15%.

На открытии торгов Мосбиржи в понедельник, 20 сентября, курс доллара вырос на 0,3 рубля, до 73,16 рубля. Курс евро при этом вырос на 0,26 рубля, до 86,72 рубля по состоянию на 10:05 мск.

При этом на 1,15% упал индекс Мосбиржи, он составил 3988,55 пункта. Индекс РТС упал на 1,6%, до 1717,15 пункта.

Ранее мы писали, что на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 0,72% (0,54 доллара) и составила 74,8 доллара за баррель.

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