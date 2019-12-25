  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Курортный район лучше всего справился с задачами месячника месячник по благоустройству
Сегодня, 16:39
159
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Курортный район лучше всего справился с задачами месячника месячник по благоустройству

0 0

Второе место занял Приморский район, а третье — Пушкинский.

Согласно мнению жителей Петербурга, Курортный район оказался лучшим в выполнении задач месячника по благоустройству. Результаты народного голосования, проводимого с 1 по 15 ноября, опубликованы на официальном сайте комитета по благоустройству.

Второе место занял Приморский район, а третье — Пушкинский.

Оценивались все районы, по которым петербуржцы ходят каждый день. Самыми активными участниками голосования стали жители Петродворцового района, Кронштадтского и Приморского районов.

Ранее мы сообщили о том, что за выходные в Петербурге рухнули более 60 деревьев.

Фото: Telegram / Комитет Красоты

Теги: комитет по благоустройству, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии