  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Курган Вещего Олега в Старой Ладоге защитят от туристов
Сегодня, 9:08
29
lizapoluda

Курган Вещего Олега в Старой Ладоге защитят от туристов

0 0

Также природный памятник дополнится лестницей и смотровой площадкой.

В Старой Ладоге от посетителей могут оградить одну из достопримечательностей – курган Вещего Олега: объект слишком часто штурмуют туристы, поэтому он постепенно начал разрушаться. Об этом сообщил глава администрации Волховского района Алексей Брицун в своем Instagram.

Кроме того, власти планируют соорудить лестницу и смотровую площадку для сохранности кургана.

Окончательное решение по защите и сохранению природного объекта будет принято после обсуждения с представителями комитета по культуре на следующей неделе. 

Ранее мы рассказали о том, что строительство виадука во Всеволожске началось с установки 400 свай.

Фото: Instagram / britsunalexey

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии