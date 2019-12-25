Курган Вещего Олега в Старой Ладоге защитят от туристов

Также природный памятник дополнится лестницей и смотровой площадкой.

В Старой Ладоге от посетителей могут оградить одну из достопримечательностей – курган Вещего Олега: объект слишком часто штурмуют туристы, поэтому он постепенно начал разрушаться. Об этом сообщил глава администрации Волховского района Алексей Брицун в своем Instagram.

Кроме того, власти планируют соорудить лестницу и смотровую площадку для сохранности кургана.

Окончательное решение по защите и сохранению природного объекта будет принято после обсуждения с представителями комитета по культуре на следующей неделе.

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Фото: Instagram / britsunalexey