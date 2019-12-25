Что стало причиной драки, неизвестно.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что в Московском районе курьеры устроили массовую драку у "Макдональдса". Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел рядом с рестораном быстрого питания, расположенном в торговом центре "Электра". По словам очевидцев, драка произошла между курьерами по доставке еды. В драке было задействовано сразу несколько мужчин. Причины конфликта выясняются.

О пострадавших пока никакой информации нет.

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Фото:PIter.TV