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В Московском районе курьеры устроили массовую драку у "Макдональдса"
Сегодня, 15:32
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IRINA_CHALKINA

В Московском районе курьеры устроили массовую драку у "Макдональдса"

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Что стало причиной драки, неизвестно.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что в Московском районе курьеры устроили массовую драку у "Макдональдса". Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел рядом с рестораном быстрого питания, расположенном в торговом центре "Электра". По словам очевидцев, драка произошла между курьерами по доставке еды. В драке было задействовано сразу несколько мужчин. Причины конфликта выясняются. 

О пострадавших пока никакой информации нет.

Ранее мы сообщали о том, что на Васильевском острове загорелась квартира в многоэтаэжке.

Фото:PIter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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