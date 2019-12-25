Курьера из петербургской пиццерии изобличили в оправдании терроризма

Молодой человек публиковал "ВКонтакте" соответствующие записи.

Петербургские сотрудники Центра "Э" задержали курьера городской пиццерии, подозреваемого в оправдании терроризма. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, в период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года некий пользователь "ВКонтакте" под ником Aleksandr Peĵiĉ" публиковал на своей странице записи с признаками оправдания серьезных деяний.

Пользователь публично признавал правильными практику терроризму и поддерживал совершение поджогов и взрывов, представляющих опасность для людей и устрашающих население. По данному факту возбудили уголовное дело, а 6 июля на Гороховой улице задержали 23-летнего владельца аккаунта. Курьера доставки еды пиццерии полностью изобличили в данном преступлении. В ходе обыска полиция изъяла несколько ноутбуков, мобильные телефоны с семью номерами телефонов, с которых публиковались спорные материалы.

По решению Октябрьского районного суда Петербурга молодой человек арестован.

Ранее в Петербурге на два месяца арестовали мужчину, ударившего человека шилом ради "Джокера".

Фото: pixabay