Курьер выстрелил в клиента на юге Петербурга

Пострадавший мужчина был доставлен в Горбольницу №15 с огнестрельным ранением лица и шеи, термическими ожогами лица и шеи первой степени, а также ушибами и ссадинами лица.

В четверг,19 июня, около 20:00 в Горелово, на пересечении Красносельского и Таллинского шоссе, произошел инцидент с участием 18-летнего курьера, который доставлял заказ в квартиру. В ходе конфликта с 34-летним клиентом юноша применил аэрозольное устройство самообороны "Пионер".

По информации "Оперативного прикрытия", курьер был задержан и помещен в камеру предварительного заключения. Пострадавший мужчина был доставлен в Горбольницу №15 с огнестрельным ранением лица и шеи, термическими ожогами лица и шеи первой степени, а также ушибами и ссадинами лица. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По имеющимся данным, пострадавший ранее был осужден за незаконное создание юридического лица в составе группы.

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Фото: Piter.TV