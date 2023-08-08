Курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Инцидент произошел на улице Нижней Красносельской. 22-летний курьер двигался на электровелосипеде и сбил пешехода. Женщина скончалась в медицинском учреждении от полученных травм.
В прокуратуре отметили, что злоумышленник скрылся с места совершения преступления, не оказав помощь женщине. Его заключили под стражу.
Ранее мы сообщали, что водитель Kia сбил выбежавшего на дорогу второклассника в Парголово.
Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
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