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Водитель Kia сбил выбежавшего на дорогу второклассника в Парголово
Сегодня, 8:34
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Водитель Kia сбил выбежавшего на дорогу второклассника в Парголово

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Мальчик был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Вечером в понедельник, 7 августа, на Приозерском шоссе в Парголово произошло ДТП с участием второклассника. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 58-летняя женщина, управляя своим Kia Rio и двигаясь по дворовой территории совершила наезд на выбежавшего из-за припаркованного автомобиля без сопровождения взрослых восьмилетнего школьника.

В результате мальчик был доставлен в больницу с ушибом грудной клетки, переломом левой ключевой кости, ссадинами коленей, в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что на Рубинштейна автомобиль такси наехал на ногу маленькому туристу из КНР.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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