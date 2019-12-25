На Рубинштейна автомобиль такси наехал на ногу маленькому туристу из КНР

В результате аварии мальчик был госпитализирован с закрытым переломом костей правой стопы в средней степени тяжести.

Вечером в воскресенье, 6 августа, на улице Рубинштейна произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний турист из Китая. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что автомобиль такси под управлением 37-летнего водителя двигался от Загородного проспекта в сторону переулка Щербакова и остановился для высадки пассажиров, а затем совершил наезд на ногу 9-летнего гражданина Китая, который прибыл в Петербург с родителями с целью туризма.

В результате аварии мальчик был госпитализирован с закрытым переломом костей правой стопы в средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП с участием каршеринга на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Коллонтай пострадали четыре человека.

Фото: Piter.TV