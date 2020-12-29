Курение в квартире могло стать причиной пожара в доме на улице Декабристов

Сам хозяин квартиры также оказался пострадавшим.

По предварительным данным, пожар в квартире на улице Декабристов, 28 мог произойти из-за того, что хозяин заснул с сигаретой в кровати. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В квартире проживает 58-летний мужчина и иногда злоупотребляет алкоголем. В результате пожара его госпитализировали в НИИ "Скорой помощи". Помимо него помощь медиков в стационаре потребовалась еще четырем людям.

Напомним, пожар произошел утром 4-го января. Общая площадь возгорания составила 30 кв. метров. Всего в квартире на третьем этаже две комнаты. Пожар ликвидировали только к 14:50. 10 человек эвакуировали.

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Андрей Новиков