Куратор "Севкабель порта" Онацко ушел из проекта

Онацко занимался развитием проекта с 2017 года.

В четверг, 13 октября, стало известно, что куратор общественного пространства "Севкабель порт" Алексей Онацко покинул проект. Об этом пишет "РБК Петербург".

Онацко занимался развитием проекта с 2017 года. По его словам, он "сделал все что мог и обещал". Он отметил, что у собственников пока нет конкретных планов развития как "Севкабель порта", так и будущей площадки "Гавань 2.0". Уход с проекта не скажется на его работе, добавил Онацко.

Директор по маркетингу "Севкабель Порта" Валентина Антюшина рассказала, что ключевой концепт проектов не изменился — планируется создание единой набережной от Балтийского вокзала и площади Морского вокзала. Он добавила, что сроки реализации проекта сдвинут и пересмотрят бюджет.

Ранее в "Севкабель Порту" после громкого скандала открылось обновленное корги-кафе. Заведение представило новый формат работы.

Фото: Piter.tv



