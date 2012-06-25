  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В "Севкабель Порту" после громкого скандала открылось обновленное корги-кафе
Сегодня, 16:52
195
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В "Севкабель Порту" после громкого скандала открылось обновленное корги-кафе

0 0

Заведение представило новый формат работы.

В "Севкабель Порту" открылось корги-кафе. Пространство  "Corgi club" представило новый формат работы. Об этом сообщили в группе "КОРГИ КАФЕ / Corgi Cafe".

Владельцам собак расскажут, как ухаживать за животными, их познакомят с породой. Для посетителей подготовили лекции и мастер-классы. 

Делали это впервые, столкнулись с ошибками, поэтому взяли паузу и позвали экспертов для того, чтобы выяснить все нюансы. Узнали все ошибки-исправили их, привели заведение в порядок в соответствии с нормами.

"КОРГИ КАФЕ / Corgi Cafe"

Напомним, в конце августа кафе закрылось, хотя проработало оно менее месяца. Возможно, пространство закрыли после многочисленных жалоб активистов.

Ранее на Piter.tv: осенний праздник фонтанов в Петергофе стартовал в пятницу.

Фото: Pexels

Теги: corgi club, открытие кафе, севкабель порт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии