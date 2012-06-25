В "Севкабель Порту" после громкого скандала открылось обновленное корги-кафе

Заведение представило новый формат работы.

В "Севкабель Порту" открылось корги-кафе. Пространство "Corgi club" представило новый формат работы. Об этом сообщили в группе "КОРГИ КАФЕ / Corgi Cafe".

Владельцам собак расскажут, как ухаживать за животными, их познакомят с породой. Для посетителей подготовили лекции и мастер-классы.

Делали это впервые, столкнулись с ошибками, поэтому взяли паузу и позвали экспертов для того, чтобы выяснить все нюансы. Узнали все ошибки-исправили их, привели заведение в порядок в соответствии с нормами. "КОРГИ КАФЕ / Corgi Cafe"

Напомним, в конце августа кафе закрылось, хотя проработало оно менее месяца. Возможно, пространство закрыли после многочисленных жалоб активистов.

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Фото: Pexels