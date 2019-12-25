Синоптик Колесов уточнил сроки начала купального сезона в Петербурге

На данный момент температура воды петербургских водоёмов составляет +13 градусов, вода в Финском заливе прогрелась до +15 градусов.

В Северной столице приближается открытие купального сезона. По информации главного синоптика Петербурга Александра Колесова, вода в Финском заливе прогреется как минимум до +18 градусов к следующим выходным, 17 и 18 июня.

На данный момент температура воды петербургских водоёмов составляет +13 градусов, вода в Финском заливе прогрелась до +15 градусов. Поскольку 10 и 11 июня ожидаются холодные ночи, вероятно снижение этих показателей на градус, однако уже к понедельнику водная поверхность снова начнёт будет прогреваться.

Кроме того, специалист отметил, что в озёрах и карьерах прогревается быстрее. В связи с этим, плавать там можно будет раньше 17 и 18 числа.

Ранее петербуржцам рассказали, чем можно заразиться при купании в запрещенных водоемах.

Фото: Piter.TV