Синоптик Колесов уточнил сроки начала купального сезона в Петербурге

В Северной столице приближается открытие купального сезона. По информации главного синоптика Петербурга Александра Колесова, вода в Финском заливе прогреется как минимум до +18 градусов к следующим выходным, 17 и 18 июня.
На данный момент температура воды петербургских водоёмов составляет +13 градусов, вода в Финском заливе прогрелась до +15 градусов. Поскольку 10 и 11 июня ожидаются холодные ночи, вероятно снижение этих показателей на градус, однако уже к понедельнику водная поверхность снова начнёт будет прогреваться.
Кроме того, специалист отметил, что в озёрах и карьерах прогревается быстрее. В связи с этим, плавать там можно будет раньше 17 и 18 числа.
Ранее петербуржцам рассказали, чем можно заразиться при купании в запрещенных водоемах.
Фото: Piter.TV
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