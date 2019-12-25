Кунсткамера готовится к открытию 14 июля

Музей антропологии и этнографии РАН или Кунсткамера откроется 14 июля. Об этом сообщается 3 июля в официальной группе музея "ВКонтакте".
Сотрудники Кунсткамеры рассказали, что вход в музей будет осуществляться по сеансам, удобный день и час посещения можно выбрать на сайте музея и купить электронный билет. При входе достаточно показать билет с экрана смартфона.
Сеанс – это время, в течение которого вы можете войти в музей. Раньше указанного времени попасть на сеанс нельзя.
Сеансы: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 или 16.00. Входной билет действителен для входа в музей в течение часа от начала сеанса.
пресс-служба музея
В кассе Кунсткамеры тоже можно приобрести билет, льготный или бесплатный, но оплачивается покупка строго бесконтактным способом. Кроме того, в самих помещениях необходимо соблюдать дистанцию и надевать маску.
Днем позже, 15 июля, начнет принимать посетителей и Эрмитаж.
Фото: Википедия
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