Эрмитаж начнет принимать посетителей с 15 июля

Билет в музей будет стоить 500 рублей.

Государственный Эрмитаж готовится принимать посетителей: с 15 июля музей начнет встречать долгожданных гостей. Об этом сообщили 3 июля в пресс-службе музея.

Стоимость билета в Эрмитаж составляет 500 рублей. Подробнее о маршрутах и льготах в музее сообщат позднее, хотя уже известно, что доступны будут лишь определенные маршруты, находящиеся в разработке. Ранее в Эрмитаже рассказали, что вход в здание будет ограничен из-за необходимости соблюдения ряда санитарных требований. Посещение музея организуют по сеансам, провести внутри разрешат не более двух часов, также будет предусмотрено несколько точек для входа и выхода посетителей. Проход в Эрмитаж осуществят по электронным билетам, посетителям и сотрудникам музея необходимо носить маски и перчатки и соблюдать дистанцию.

Мы надеемся, что все эти нововведения будут с нами не дольше, чем до декабря. День святой Екатерины – День Эрмитажа – мы рассчитываем встретить, распрощавшись с временными ограничениями. пресс-служба Эрмитажа

Тем временем, ГМЗ "Петергоф" открылся для посетителей. Туристы рады вернуться к фонтанам.

Фото: Piter.TV