Клип якутской исполнительницы стал международным хитом на YouTube

На YouTube набирает популярность музыкальное видео "Чээкэ", снятое на песню якутской исполнительницы Куннэй. Мозговзрывной клип набрал за неделю более 40 000 просмотров и почти 1 500 лайков. При этом в числе авторов позитивных комментариев можно найти жителей Бразилии, США и нескольких стран бывшего СССР. Большинство зрителей находит ролик "прикольным и смешным", многие сравнивают его с легендарными клипами южнокорейского исполнителя PSY.
Главные герои клипа - сама Ульяна Сергучева (псевдоним - Куннэй) и крупный якутский мужчина с зелеными усами в черной кожаной куртке. Ярко одетые молодые люди с дерзким макияжем танцуют современные танцы на фоне урбанистических пейзажей: автострад, каменных мостов и заброшенных заводов. Время от времени в кадре появляется диджей, сидящий в непонятном бетонном сооружении. Текст песни записан на якутском языке, однако каналу Piter.TV удалось связаться с Куннэй и узнать больше о смысле песни.
Видео: ELLO, YouTube