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В 2024 году Петербург направит культурно-деловую миссию в Иран
Сегодня, 10:37
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В 2024 году Петербург направит культурно-деловую миссию в Иран

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Губернатор Северной столицы Александр Беглов провёл встречу с министром культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммадом Мехди Эсмаили.

В ходе встречи губернатора Петербурга Александра Беглова с министром культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммадом Мехди Эсмаили было принято решение об отправке культурно-деловой миссии из Северной столицы в город-побратим Исфаган в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, ирано-российские отношения сейчас переживают "золотое время". Для их дальнейшего развития необходимо продолжать диалог, которому способствует, в том числе, полноправное вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Кроме того, губернатор выразил благодарность послу Исламской Республики Иран в РФ Казема Джалали, сотрудникам дипмиссии и Культурному центру Ирана.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге открыли памятник Хо Ши Мину.

Фото: Pxhere

Теги: иран, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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