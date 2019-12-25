В 2024 году Петербург направит культурно-деловую миссию в Иран

В ходе встречи губернатора Петербурга Александра Беглова с министром культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммадом Мехди Эсмаили было принято решение об отправке культурно-деловой миссии из Северной столицы в город-побратим Исфаган в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
По словам Беглова, ирано-российские отношения сейчас переживают "золотое время". Для их дальнейшего развития необходимо продолжать диалог, которому способствует, в том числе, полноправное вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества.
Кроме того, губернатор выразил благодарность послу Исламской Республики Иран в РФ Казема Джалали, сотрудникам дипмиссии и Культурному центру Ирана.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге открыли памятник Хо Ши Мину.
Фото: Pxhere
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