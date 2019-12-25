  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Культурные учреждения Выборгского района будут работать с учетом эпидемической обстановки 
Сегодня, 10:37
78
lizapoluda

Культурные учреждения Выборгского района будут работать с учетом эпидемической обстановки 

0 0

Ко всем организациям установлены требования по обеспечению безопасности.

Администрация Выборгского района обозначила требования к культурном объектовом в новом Постановлении, действующим с 12 по 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

На территории Выборга, городских и сельских поселений, продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. В музеях начнут проводиться экскурсии на открытом воздухе (в парковых зонах) с соблюдением всех противоэпидемических норм. Экспозиционные залы можно будет посещать индивидуально и в группе при условии размещения не более одного человека на 10 квадратных метров. Система "Аудиогид" и другие средства коммуникации предоставляться не будут.  

Также в Выборгском районе заработают театры: зрители обязаны соблюдать социальную дистанцию и "масочный" режим. С этими же требованиями будут проходить и репетиции.

Посещение библиотек будет также происходить с ограниченным количеством посетителей и соблюдением санитарных мер. 

Разрешается деятельность курортов, санаториев, профилакториев, баз отдыха, объектов массового отдыха,  гостиниц, а также организаций, осуществляющих деятельность горнолыжных трасс.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе меняется работа общественного транспорта.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии