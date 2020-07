Сериал "Остаться в живых" получит новую жизнь

Стоит отметить, что финальный шестой сезон разочаровал зрителей.

Культовый сериал "Остаться в живых" (Lost) может получить новую жизнь. Об этом пишет издание We Got This Covered, ссылаясь на достоверный источник.

Продюсерский проект Джей Джей Абрамса и Дэймона Линделофа вышел на экраны в 2004 году и завершился в 2010 году. Стоит отметить, что финальный шестой сезон разочаровал зрителей. В последней серии поклонники ждали ответов на многие вопросы и так их не получили. Также зрителей не устроила предложенная версия событий, произошедших с главными героями в конце, – слишком скомканной и глупой, по их мнению, она получилась.

Джей Джей Абрамс и Дэймон Линделоф заговорили о перезапуске сериала спустя 10 лет после выхода заключительной серии. В первую очередь они хотят заинтересовать контентом не телевизионные каналы, а набравшие популярность стриминговые сервисы. Других подробностей о проекте пока нет.

По сюжету "Остаться в живых", рейс номер 815 авиакомпании Oceanic Airlines, летевший из австралийского Сиднея в Лос-Анджелес, терпит крушение и падает на таинственный остров, расположенный где-то в Океании. Телефоны не работают, поэтому связаться с остальным миром не представляется возможным.

На острове обнаруживаются странные существа, напоминающие полярных медведей, а также пугающая тварь, издающая в джунглях громкий рев. Выжившие пассажиры вынуждены наладить отношения друг с другом, чтобы не погибнуть.

Видео: YouTube / Emil Auditore Da Firenze