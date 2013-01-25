Сериал "Остаться в живых" мог завершиться на третьем сезоне

За растянутость сериала на шесть сезонов стоит сказать "спасибо" каналу ABC.

Соавтор культового приключенческого сериала "Остаться в живых" Дэймон Линделоф признался, что хотел закончить шоу уже после третьего сезона, сообщает портал Collider.

Линделоф и сценарист шоу Карлтон Кьюз всерьез хотели уложить историю на острове в три сезона. Однако руководству канала ABC такой исход не понравился.

Представители ABC посчитали глупостью закрывать сериал, который успешно приносил рейтинг и просмотры.

Только в результате переговоров сторонам удалось договориться на шесть сезонов.

Ранее Netflix представил свою версию истории о короле Артуре.

Видео: YouTube / satam55