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Сериал "Остаться в живых" мог завершиться на третьем сезоне

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За растянутость сериала на шесть сезонов стоит сказать "спасибо" каналу ABC.

Соавтор культового приключенческого сериала "Остаться в живых" Дэймон Линделоф признался, что хотел закончить шоу уже после третьего сезона, сообщает портал Collider.

Линделоф и сценарист шоу Карлтон Кьюз всерьез хотели уложить историю на острове в три сезона. Однако руководству канала ABC такой исход не понравился. 

Представители ABC посчитали глупостью закрывать сериал, который успешно приносил рейтинг и просмотры. 

Только в результате переговоров сторонам удалось договориться на шесть сезонов. 

Ранее Netflix представил свою версию истории о короле Артуре.  

Видео: YouTube / satam55

Теги: остаться в живых
Категории: Картина дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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