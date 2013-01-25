Сериал "Остаться в живых" мог завершиться на третьем сезоне

Соавтор культового приключенческого сериала "Остаться в живых" Дэймон Линделоф признался, что хотел закончить шоу уже после третьего сезона, сообщает портал Collider.
Линделоф и сценарист шоу Карлтон Кьюз всерьез хотели уложить историю на острове в три сезона. Однако руководству канала ABC такой исход не понравился.
Представители ABC посчитали глупостью закрывать сериал, который успешно приносил рейтинг и просмотры.
Только в результате переговоров сторонам удалось договориться на шесть сезонов.
Ранее Netflix представил свою версию истории о короле Артуре.
Видео: YouTube / satam55
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