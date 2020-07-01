Netflix представил свою версию истории о короле Артуре

Новый сериал "Проклятая" от Netflix уже сравнивают с "Ведьмаком".

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел новый, второй трейлер сериала "Проклятая" (Cursed).

"Проклятая" – экранизация графического романа Фрэнка Миллера и Тома Вилера. Таким образом, сериал расскажет известную легенду о короле Артуре, но со стороны Владычицы озера Нимуэ.

По сюжету, помимо Владычицы Озера и молодого короля Артура, можно также будет увидеть и волшебника Мерлина.

Главную роль в сериале сыграла актриса Кэтрин Лэнгфорд ("13 причин почему", "Достать ножи").

29 июня стало известно, что Netflix начал работу над приквелом сериала "Ведьмак".