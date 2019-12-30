Передача "АБВГДейка" закрывается после 45 лет в эфире

"АБВГДейка" – детская образовательная телевизионная программа, предназначенная для дошкольников и школьников младших классов.

Российская детская телепередача "АБВГДейка" объявила о закрытии спустя 45 лет после первого эфира. О приостановке проекта из-за финансовых проблем авторы передачи рассказали на YouTube.

Художественный руководитель передачи Татьяна Черняев отметила, что за годы существования "АБВГДейку" не раз награждали за качественную работу. Также за это время в редакцию поступило более трех миллионов писем от зрителей из России и других стран.

"АБВГДейка" – детская образовательная телевизионная программа, предназначенная для дошкольников и школьников младших классов. Первая передача вышла в эфир 4 января 1975 года. В рамках программы клоунам показывали уроки в форме игрового спектакля.

После 28 лет в эфире закрыли телешоу "Сам себе режиссер".