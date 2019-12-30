После 28 лет в эфире закрыли телешоу "Сам себе режиссер"

Также, по некоторой информации, будут закрыты передачи "Утренняя почта" и "Смехопанорама".

Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков в своем Instgram сообщил о закрытии программы, которой в этом году исполнилось 28 лет.

Ведущий отметил, что как профессионал, он понимает, почему ВГТРК закрывает телешоу, но как человек, с трудом принимает это рещение. Лысенков поблагодарил всех авторов и коллег, от продюсеров до гримеров.

Свое видеообращение к коллегам и зрителям ведущий завершил фразой, которая звучала в каждом выпуске: "Огромное спасибо гостям и авторам этой программы".

Последний выпуск вышел на экраны рано утром 22 декабря. Также, по некоторой информации, будут закрыты передачи "Утренняя почта" и "Смехопанорама".

Виталий Милонов открыл собственный канал на YouTube.

Видео: Instagram/ alysenkov