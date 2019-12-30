В своем первом выпуске парламентарий затронул вопросы, связанные с отечественной блогосферой.

Виталий Милонов открыл собственный канал на YouTube, где "сорвал с Дудя маску Гитлера".

В своем первом выпуске парламентарий затронул вопросы, связанные с отечественной блогосферой.

Ложь, пропаганда и агрессивный антироссийский либерализм стали визитной карточкой российского сегмента видеоблогинга, – заявил Виталий Милонов

Парламентарий, как он сам утверждает, в первом выпуске постарался раскрыть "лживую и гнусную" позицию популярных блогеров – Дудя, Варламова, Парфенова и других.

Виталий Милонов призвал разбомбить Мурино.

Видео: YouTube/ Виталий Милонов