Виталий Милонов открыл собственный канал на YouTube, где "сорвал с Дудя маску Гитлера".
В своем первом выпуске парламентарий затронул вопросы, связанные с отечественной блогосферой.
Ложь, пропаганда и агрессивный антироссийский либерализм стали визитной карточкой российского сегмента видеоблогинга,
– заявил Виталий Милонов
Парламентарий, как он сам утверждает, в первом выпуске постарался раскрыть "лживую и гнусную" позицию популярных блогеров – Дудя, Варламова, Парфенова и других.
Виталий Милонов призвал разбомбить Мурино.
Видео: YouTube/ Виталий Милонов
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