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Виталий Милонов открыл собственный канал на YouTube, где "сорвал с Дудя маску Гитлера"

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В своем первом выпуске парламентарий затронул вопросы, связанные с отечественной блогосферой.

Виталий Милонов открыл собственный канал на YouTube, где "сорвал с Дудя маску Гитлера".

В своем первом выпуске парламентарий затронул вопросы, связанные с отечественной блогосферой.

Ложь, пропаганда и агрессивный антироссийский либерализм стали визитной карточкой российского сегмента видеоблогинга,

– заявил Виталий Милонов

Парламентарий, как он сам утверждает, в первом выпуске постарался раскрыть "лживую и гнусную" позицию популярных блогеров – Дудя, Варламова, Парфенова и других.

Виталий Милонов призвал разбомбить Мурино.

Видео: YouTube/ Виталий Милонов

Теги: дудь, милонов, ютуб
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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