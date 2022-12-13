В пекарне Шлиссельбурга приготовят около 2,5 тыс. куличей на Пасху

На данный момент пекари подготовили около 1,7 тыс. куличей.

В преддверии Пасхи в пекарне Шлиссельбурга полным ходом идёт выпечка куличей. Всего пекари планируют приготовить 2,5 тыс. штук традиционной пасхальной выпечки. Об этом сообщил ЛенТВ24.

На данный момент пекарня уже приготовила около 1,7 тыс. куличей. За день испекли партию из 300 штук.

Сотрудники производства поделились своим рецептом куличей: они замешивают тесто из масла, муки, дрожжей, ванилиновой закваски и яиц. Процесс проходит в 3 этапа, затем сформированные куличи отправляются в расстоечный шкаф, где тесто поднимается 1,5 часа при температуре в 40 градусов.

Затем изделие отправляют выпекаться в печь на 30 минут. Украшают кулич глазурью, марципаном и посыпкой.

Ранее петербуржцам рассказали, как выбрать готовый кулич.

Фото: ЛЕНТВ24