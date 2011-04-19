Кулеба назвал главное условие встречи Путина и Зеленского

Он уверен, что президент Украины будет защищать интересы страны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал главное условие встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире радио "Новое время".

Эта встреча рождается очень тяжело, но мы подтверждаем, что готовы к разговору. Главной темой должно стать, безусловно, прекращение войны и мир на Украине. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По его словам, если не будут затронуты вопросы о Донбассе и Крыме, встречи с Путиным не будет. Также Кулеба уверен, что Зеленский будет "жестко защищать украинские интересы". При этом глава МИД Украины не уточнил примерные сроки встречи двух президентов.

Ранее Зеленский заявил, что видит риски для Украины в будущих переговорах Байдена и Путина.

Видео: YouTube / Радио НВ