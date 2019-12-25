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Кулеба: Киев не намерен выполнять требования, которые выдвигает РФ
Сегодня, 14:36
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Кулеба: Киев не намерен выполнять требования, которые выдвигает РФ

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Глава МИД Украины рассказал о том, какие задачи ставил перед собой на встрече с Лавровым.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил о том, что Киев не намерен выполнять требования, которые выдвигает РФ. Такое заявление чиновник сделал перед журналистами на брифинге, собранном в Анталье по завершению встречи с Сергеем Лавровым. Он отметил, что делегаты обсудили режим прекращения огня, а также договорились о поиске путей решения гуманитарных проблем.

Мы подняли вопрос прекращения огня, 24-часового прекращения огня, чтобы разрешить наиболее довлеющие гуманитарные проблемы. В этом вопросе мы не достигли прогресса, так как кажется, что по нему принимают решение другие люди в России.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Министр иностранных дел добавил, что прибыл на переговоры с российским коллегой в Турцию для того, чтобы решить две задачи. Первая была связана с открытием и функционированием гуманитарных коридоров, включая Мариуполь, а вторая - с 24-часовым перемирием между сторонами.

Кулеба: НАТО не такая, какой украинцы ее представляли.

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Теги: гумкоридоры, дмитрий кулеба, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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