Кулеба: Киев не намерен выполнять требования, которые выдвигает РФ

Глава МИД Украины рассказал о том, какие задачи ставил перед собой на встрече с Лавровым.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил о том, что Киев не намерен выполнять требования, которые выдвигает РФ. Такое заявление чиновник сделал перед журналистами на брифинге, собранном в Анталье по завершению встречи с Сергеем Лавровым. Он отметил, что делегаты обсудили режим прекращения огня, а также договорились о поиске путей решения гуманитарных проблем.

Мы подняли вопрос прекращения огня, 24-часового прекращения огня, чтобы разрешить наиболее довлеющие гуманитарные проблемы. В этом вопросе мы не достигли прогресса, так как кажется, что по нему принимают решение другие люди в России. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Министр иностранных дел добавил, что прибыл на переговоры с российским коллегой в Турцию для того, чтобы решить две задачи. Первая была связана с открытием и функционированием гуманитарных коридоров, включая Мариуполь, а вторая - с 24-часовым перемирием между сторонами.

Кулеба: НАТО не такая, какой украинцы ее представляли.

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