Кулеба: НАТО не такая, какой украинцы ее представляли

Глава МИД Украины рассказал, что позицию альянса по ситуации на Украине сейчас невозможно уважать.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил о том, что НАТО не такая организация, какой украинцы ее представляли себе. Слова чиновника привели местные телеканалы. По мнению дипломата, позиция Североатлантического альянса не вызывает у Киева уважение. Он рассказал зрителям о том, что в блоке существует четкое политическое соглашение относительно того, что союзники на двустороннем уровне должны помогать Украине всем, чем могут.

Но сам альянс как организация по сути устранился. Мы должны говорить про это честно….Если завтра они изменят свою позицию - молодцы. А пока их позиция не вызывает уважения. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба считает, что сейчас следует разговаривать о той цене, которую украинский народ платит, когда страны-члены НАТО демонстрирует миру собственную нерешительность. В МИД Украины уверены в том, что проблема существует и для самого военного альянса, только там этого еще не осознают.

Зеленский: после эвакуации можно судить о дальнейшем ходе переговоров с Россией.

Фото: Facebook / Dmytro Kuleba