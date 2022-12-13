В полную мощность поликлиника заработает к концу мая, когда будет введен рентген-аппарат.

В Кудрово новая поликлиника начала прием пациентов. Осмотр нового учреждения и рабочее совещание по вопросам работы поликлиники провел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Подчеркну, пока это не официальное торжественное открытие поликлиники, потому что, как говорят строители, остались некоторые пусконаладочные работы. Пока медицинские сотрудники здесь обживаются, обустраиваются, налаживают режим работы. Александр Дрозденко, губернатор

Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену, в том числе 190 детей и 410 взрослых. В поликлинике есть кабинеты стоматологии, физиотерапии и лучевой диагностики, женская консультация, центр амбулаторной хирургии, кабинет массажа, круглосуточный травмпункт, дневной стационар.

В поликлинике сформированы 25 терапевтических и 13 педиатрических участков. В полную мощность поликлиника заработает к концу мая, когда будет введен рентген-аппарат.

Ранее стало известно, что Кудрово занял первое место в рейтинге городов до 100 тысяч человек по комфортности проживания

Фото и видео: администрация Ленобласти