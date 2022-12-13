Кудрово заняло первое место в рейтинге городов до 100 тысяч человек по комфортности проживания

Среднее значение индекса по России составляет 192 балла.

Минстрой России рассчитал Индекс качества городской среды. Кудрово Ленинградской области занял первое место по комфортности проживания в группе "Средние города" (население от 50 до 100 тысяч человек), Кингисепп занял третье место в группе "Малые города" (население от 25 до 50 тысяч). Информацией поделились в администрации Ленобласти.

Очень важно, что лидерами рейтинга стали не только города-новостройки, но и Кингисепп, основанный в 1384 году и находящийся в более чем 100 километрах от зоны агломерации. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Среднее значение индекса по России составляет 192 балла. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.

В начале марта Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство детского садика на 110 мест в северной части Кудрово..

Фото: администрация Ленобласти