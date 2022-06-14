С 2020 года финансовая поддержка регионов увеличилась в 1,5-2 раза до 3,7 трлн рублей.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о снижении самостоятельности регионов России. Об этом он рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кудрин отметил, что с 2020 года финансовая поддержка регионов увеличилась в 1,5-2 раза до 3,7 трлн рублей. По его словам, средства были выделены на конкретные цели, а количество субсидий увеличилось до 347. Это фактически снизило самостоятельность регионов при распределении бюджета.

Обращаем внимание на необходимость чуть-чуть сбалансировать. Если раньше неокрашенные средства, которыми субъект в рамках своих полномочий может пользоваться, были около 50% всей поддержки, сейчас это 28%. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

Ранее Кудрин назвал самые успешные государственные программы в России.

Видео: kremlin.ru