  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:28
63
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Кудрин заявил о снижении самостоятельности регионов России

0 0

С 2020 года финансовая поддержка регионов увеличилась в 1,5-2 раза до 3,7 трлн рублей.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о снижении самостоятельности регионов России. Об этом он рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кудрин отметил, что с 2020 года финансовая поддержка регионов увеличилась в 1,5-2 раза до 3,7 трлн рублей. По его словам, средства были выделены на конкретные цели, а количество субсидий увеличилось до 347. Это фактически снизило самостоятельность регионов при распределении бюджета.

Обращаем внимание на необходимость чуть-чуть сбалансировать. Если раньше неокрашенные средства, которыми субъект в рамках своих полномочий может пользоваться, были около 50% всей поддержки, сейчас это 28%.

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

Ранее Кудрин назвал самые успешные государственные программы в России.

Видео: kremlin.ru

Теги: алексей кудрин, глава счетной палаты, регионы, россия, самостоятельность
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии