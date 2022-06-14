Результативность исполнения национальных проектов повысилась в 2022 году

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал самые успешные государственные программы в России. Об этом он рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Кудрина, результативность исполнения национальных проектов повысилась в 2022 году, а количество недостигнутых показателей снизилось до 20%. В число успешных программ вошли развитие сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса, а также программа "Доступная среда".

Мы их выделяем как балансирующие, с хорошей динамикой, и правильные конечные показатели, меньше технических вот этих вопросов и более качественно управляемые. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

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Видео: kremlin.ru