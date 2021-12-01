Кудрин упрекнул правительство в недостаточной проработке бюджета

Глава Счетной палаты оценил работу кабмина в предоставлении парламенту законопроектов.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин упрекнул российское правительство в недостаточной проработке проекта федерального бюджета перед внесением его на рассмотрение членам парламента. Такое заявление специалист сделал на пленарном заседании в Совете Федерации. Эксперт рассчитывает на то, что в будущем можно будет ждать от кабмина более цельной работы над проектами уже к первому чтению предлагаемых инициатив.

В ходе рассмотрения во втором чтении принято 589 поправок, из них 559 внесены правительством. Здесь у меня всегда вопрос: правительство должно было максимально учесть это при внесении бюджета. Ко второму чтению так много поправок и уточнений от имени правительства не должно быть. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Кудрин признал перед сенаторами, что федеральный закон о бюджете на следующие три года полностью соответствует принципам и политике сохранения долгосрочной стабильности экономической системы, а также макроэкономической политике государства. В частности, правки учитывают вопрос о расходах на дополнительную индексацию социальной поддержки граждан из-за опережающего роста инфляции (до 7,1%). Эксперт заметил, что если инфляция о стране будет выше, то в этом случае чиновникам придется на данные нужды направлять средства из резервного фонда.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

