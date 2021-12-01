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Совфед разрешил применять спецсредства сдерживания к авиадебоширам

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Вносятся правки в Воздушный кодекс РФ.

Совет Федерации России разрешил членам экипажей воздушных судов применять специальные средства для сдерживания авиадебоширов. За инициативу проголосовало большинство представителей верхней палаты парламента. Таким образом сенаторы внесли правки в Воздушный кодекс РФ. Конкретно изменения затронут статьи о правах экипажа и сотрудников службы авиационной безопасности по отношению к лицам, совершающим противоправные действия  на борту самолета.

Согласно одобренному законопроекту, экипаж и охрана воздушного корабля на основании распоряжения командира имеют право применять все необходимые меры, включая принуждение и спецсредства для усмирения поведения правонарушителя. Речь идет о ситуации, при которой человек вызывает опасную ситуацию или угрожает безопасности рейса или здоровью, жизни других пассажиров. Порядок действий экипажа будет установлен кабинетом министров.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации
 

Теги: воздушный кодекс рф, дебоширы на самолете, совет федерации, спецсредства
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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