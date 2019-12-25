Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 миллиардов рублей

Счётная палата вынесла 131 представление по нарушениям министерств и других государственных ведомств.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин рассказал президенту России Владимиру Путину о нарушениях чиновников на 50 миллиардов рублей. СП выявило нарушений именно на такую сумму.

Об этом рассказывает пресс-служба Кремля.

Кудрин отметил, что всего ведомство провело 169 проверок - половина из них была связана с бюджетом. Двадцать нарушений требуют правовых оценок с точки зрения Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. В правоохранительные органы, по словам Кудрина, соответствующие документы отправлены.

Также Счётная палата вынесла 131 представление по нарушениям министерств и других государственных ведомств.

Большинство нарушений в работе чиновников связано с нецелевым использованием бюджетных средств, нарушением бухгалтерского учёта, неправильным отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчётности, а также нарушение при проведении госзакупок.

Ранее мы писали, что Минфин хочет снизить число компаний с госучастием в полтора раза к 2025 году.