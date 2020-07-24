В 2020 году число компаний с госучастием составит 1465, в 2021 году — 1319.

Минфин хочет снизить число компаний с госучастием в полтора раза к 2025 году — с 1,5 тысяч до одной тысячи. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на план ведомства на ближайшие пять лет.

В нём прописано, что в 2020 году число компаний с госучастием составит 1465, в 2021 году — 1319, в 2022 году — 1187. В 2025 году их количество должно сократиться до 961.

Ранее Кудрин заявил о застое в российской экономике. По его словам, РФ придется снижать сво зависимость от нефтяного сектора и наращивать госрасходы на науку и образование и здравоохранение на один процент ВВП. Помимо этого, в стране необходимо провести реформу государственного сектора, как минимум вдвое уменьшить регуляторную нагрузку на бизнес и создать крупные экономические агломераций на уровне регионов.