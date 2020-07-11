Кудрин заявил о застое в российской экономике

К этому, по его словам, привело отсутствие политических решений.

Экономика России находится в застое,и чтобы преодолеть его в стране необходимо провести ряд структурных реформ. Об этом во время своей лекции в Российской экономической школы сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, РФ придется снижать сво зависимость от нефтяного сектора и наращивать госрасходы на науку и образование и здравоохранение на один процент ВВП. Помимо этого, в стране необходимо провести реформу государственного сектора, как минимум вдвое уменьшить регуляторную нагрузку на бизнес и создать крупные экономические агломераций на уровне регионов.

Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое

Алексей Кудрин

Ранее глава Счетной палаты оценил введение в стране налога на доходы с банковских вкладов, превышающие миллион рублей, а также отмену льготных ставок на дивиденды и проценты, выплачиваемые компаниями в другие юрисдикции.