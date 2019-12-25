Кудрин прокомментировал налоги на вклады

По его словам данные изменения не были необходимы.

Бывший министр финансов, глава Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин оценил введение в стране налога на доходы с банковских вкладов, превышающие миллион рублей, а также отмену льготных ставок на дивиденды и проценты, выплачиваемые компаниями в другие юрисдикции. На вопрос о своем отношении к подобному шагу властей он ответил во время лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

Мне кажется, это снижает стимул к сбережениям и ухудшает наши взаимоотношения с другими юрисдикциями. <...> Эти изменения налогов не были необходимы, они не дают серьезного дохода бюджету, в то же время, создают нервозность у предпринимателей.

Алексей Кудрин

Напомним, что об изменениях в налоговой системе президент Владимир Путин сообщил во время одного из своих обращений в начале пандемии коронавируса в России. По словам главы государства, данные нововведения позволят обеспечить бюджет дополнительными доходами.

Видео: YouTube / Российская экономическая школа