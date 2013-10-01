Кудрин призвал уйти от нефтегазовых денег как основного дохода бюджета

Министр считает, это следует сделать в течение 10-15 лет.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что России следует постепенно отказываться от нефтегазовых денег как основного дохода бюджета. Об этом он сказал в ходе слушаний о параметрах проекта федерального бюджета на следующий год и на плановый период 2023 и 2024 годов, которые проходят в Совете Федерации.

По словам министра, это следует сделать в течение 10-15 лет. Кудрин подчеркнул, что в настоящее время нефтегазовые деньги составляют треть отечественного бюджета.

Вообще, российская нефтяная отрасль живет примерно 60 лет, и у нас осталось лет 10-15, если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника, как важнейшего в формировании нашей бюджетной системы. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ

Он добавил, что к 2050 году использование углеводородных источников в мире снизится вдвое, что может стать вызовом для Российской Федерации.

Ранее Кудрин заявил, что государственный долг России даже при ожидаемом превышении внутреннего валового продукта более чем на 20 процентов останется на безопасном уровне.

Видео: YouTube / Совет Федерации