Госдолг РФ даже при ожидаемом превышении 21% ВВП останется на безопасном уровне

Алексей Кудрин считает, что госдолг РФ не превысит запаса прочности.

Государственный долг России даже при ожидаемом превышении 21% ВВП к 2024 году останется на безопасном уровне. Таким мнением с коллегами поделился руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. На обсуждении проекта федерального бюджета 2022-2024 годов специалист заявил о том, что госдолг не превысит запаса своей прочности.

Госдолг будет расти. В следующем году чистые заимствования составят 2,308 триллиона рублей, чистые - то есть за вычетом погашения. И мы превысим 21%. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Напомним, что в 2021 году госдолг вырастет до 17,8% ВВП с 17,7% ВВП. Уже в 2022 году показатель увеличится до 19,4% ВВП, а в 2023 году - до 20,3% от ВВП. Алексей Кудрин назвал российский госдолг вторым резервным фондом. Он напомнил, что при позитивной кредитной истории долг для любой страны госдолг является хорошим источником для работы.

Кудрин оценил прогноз по темпам инфляции в России.

Фото и видео: Совет Федерации