Кудрин оценил прогноз по темпам инфляции в России

Глава СП РФ рассказал об официальных прогнозах на данный экономический показатель.

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин оценил прогноз по темпам инфляции в стране. Специалист полагает, что по завершению текущего года РФ покажет отметку в 5,8%. Этот итог будет оптимистичным для государства. При этом эксперт призвал коллег не недооценивать угрозы. Соответствующее заявление чиновник сделал на обсуждении проекта федерального бюджета на 2022-2024 года.

Когда мы недооцениваем инфляцию, мы должны потом будем корректировать свои решения на доиндексацию социальных пособий, поддержки населения, некоторые вклады тоже обесцениваются. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Напомним, что в Госдуму внесен уточненный прогноз социально-экономического развития страны на 2021 год, а также на трехлетний период по 2024 год. Базовая версия документа предусматривает инфляцию на уровне 5,8%. При консервативном сценарии показатели увеличится до 6%. Кудрин уточнил, что к октябрю 2021 года инфляция уже достигла отметки в 5,2%.

Кудрин призвал менять налоги только в крайнем случае.

Фото и видео: Совет Федерации