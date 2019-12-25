Глава Счетной Палаты оценил инвестиционный климат в России.

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин призвал менять налоги только в крайнем случае. Такой позиции чиновник попросил придерживаться коллег из правительства на обсуждениях проекта государственного бюджета на период с 2022 по 2024 года. Эксперт напомнил чиновникам о необходимости стабильного инвестиционного климата для страны.

Я бы еще раз повторил, давайте к налогам, к их изменению, повышению подходить в крайнем случае, все-таки стабильность налоговой системы - это очень важное обстоятельство для инвестклимата. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Кудрин оценил изменения в мировой экономике благодаря "зеленой" повестке.

Фото и видео: Совет Федерации