Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин призвал менять налоги только в крайнем случае. Такой позиции чиновник попросил придерживаться коллег из правительства на обсуждениях проекта государственного бюджета на период с 2022 по 2024 года. Эксперт напомнил чиновникам о необходимости стабильного инвестиционного климата для страны.
Я бы еще раз повторил, давайте к налогам, к их изменению, повышению подходить в крайнем случае, все-таки стабильность налоговой системы - это очень важное обстоятельство для инвестклимата.
Алексей Кудрин, глава СП РФ
Кудрин оценил изменения в мировой экономике благодаря "зеленой" повестке.
Фото и видео: Совет Федерации
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все