Глава СП РФ рассказал о преобразованиях в глобальной энергетике в следующие 20 лет.

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин оценил изменения в мировой экономике благодаря "зеленой" повестке. В рамках выступления на пленарном заседании Пятого Московского финансового форума специалист уточнил, что изменения в глобальной системе будут сравнимы по реакции с теми, которые сформировались после изобретения двигателя внутреннего сгорания. При этом масштаб преобразование мир сможет увидеть в ближайшие 20 лет.

Мы в четвертой промышленной революции, внутри этой четвертой промышленной революции будет другая революция - переход к так называемой зеленой экономике, безуглеродной. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Эксперт напомнил, что мировое сообщество постепенно отказывается от тех технологий, которые используются сейчас в энергетической области. По мнению Кудрина, России будет сложно поставлять на внешние рынки собственные углеводороды. Согласно сценарию углеводородной нейтральности, сокращение экспорта будет фиксироваться от 60% до 70%.

Кудрин призвал дать больше свободы частному бизнесу.

Фото и видео: Московский финансовый форум