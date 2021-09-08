Глава Счетной Палаты РФ назвал условие для роста объема инвестиций.

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин призвал дать больше свободы частному бизнесу в стране. Такое заявление специалист сделал в рамках пленарного заседания на Пятом Московском финансовом форуме. По мнению эксперта, сейчас государственные компании и корпорации перекрыли собой все экономические направления.

Госкорпорации перекрыли всю уже площадку у нас в стране - чтобы что-то делать сегодня реально, нужно работать с госкомпанией или госкорпорацией. Нам нужно сократить государственный сектор, дать больше свободы частному сектору. Алексей Кудрин, глава СП РФ

По словам эксперта, большая свобода для коммерческих предприятий даст развитие отрасли и увеличит количество частных инвестиций в РФ.

Кудрин: пандемийный кризис не завершился в полной мере.

Фото и видео: Московский финансовый форум