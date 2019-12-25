Кудрин: пандемийный кризис не завершился в полной мере

Глава Счетной Палаты призвал готовиться к нестандартным проблемам.

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что пандемийный кризис не завершился в полной мере. Такое заявление специалист сделал в рамках пленарного заседания пятого Московского финансового форума. Сикер заметил, что при этом многие экономические показатели страны выйдут на допандемийный уровень. В частности, это касается ВВП.

Этот кризис пандемийный, он еще вообще-то не завершился. Хотя в этом году многие страны выйдут на докризисный уровень по ВВП, и наша страна, как сказал Михаил Владимирович, вышла. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Эксперт напомнил коллегам, что экономический кризис, обрушившийся на мир, носит нестандартный характер. Он не работает по привычному механизму, поэтому странам следует готовиться к большей неопределенности и гибкость в будущем, чтобы противостоять нестандартным проблемам.

Мишустин: доходы на единовременные выплаты получены благодаря восстановлению экономики.