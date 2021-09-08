Мишустин: доходы на единовременные выплаты получены благодаря восстановлению экономики

Глава кабмина РФ оценил системную работу государства по выходу из пандемийного кризиса.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что доходы на единовременные выплаты военнослужащим и пенсионерам получены государством благодаря восстановлению экономики. Такое заявление чиновник сделал в рамках пленарного заседания на Московском финансовом форуме.

Дополнительную помощь получили, например, родители школьников. Сейчас по поручению президента всем российским пенсионерам, в том числе работающим и военным, перечисляется единовременная выплата в 10 тыс. рублей, военнослужащим в 15 тысяч. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил участника мероприятия о том, что подобные выплаты со стороны государства требуют больших средств. Дополнительные ресурсы Россия получила за счет восстановления экономической отрасли, которая уже сейчас показывает допандемийную статистику. Мишустин заметил, что в кризисе, вызванном коронавирусом, наступил переломный момент. Восстановлению отрасли помогли меры,своевременно принимаемые кабмином и президентом РФ Владимиром Путиным. Мишустин напомнил коллегам, что Россия стала одним из лидеров в G20 по росту расходов на поддержку экономики и населения. При этом вопрос решался без ущерба для устойчивости федерального бюджета.

Мишустин: рост ВВП России за первое полугодие составил 4,8%.

Фото и видео: Московский финансовый форум