Мишустин: рост ВВП России за первое полугодие составил 4,8%

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявили о том, что рост ВВП страны за первое полугодие 2021 года составил 4,8%. Показатель достиг допандемийного уровня. Чиновник заметил, что говорит о предварительных оценках экспертов. С соответствующим заявлением глава кабинета министров выступил на пленарном заседании Пятого Московского финансового форума. Спикер заметил, что государственная экономическая система восстановилась еще в июне.
Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.
Фото: Правительство России
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