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Мишустин: рост ВВП России за первое полугодие составил 4,8%
Сегодня, 11:43
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Мишустин: рост ВВП России за первое полугодие составил 4,8%

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Экономика РФ восстановилась в июне текущего года.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявили о том, что рост ВВП страны за первое полугодие 2021 года составил 4,8%. Показатель достиг допандемийного уровня. Чиновник заметил, что говорит о предварительных оценках экспертов. С соответствующим заявлением глава кабинета министров выступил на пленарном заседании Пятого Московского финансового форума. Спикер заметил, что государственная экономическая система восстановилась еще в июне.

Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.

Фото: Правительство России

Теги: ввп, кабмин, михаил мишустин, московский финансовый форум, экономика
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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