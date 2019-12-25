Мишустин: рост ВВП России за первое полугодие составил 4,8%

Экономика РФ восстановилась в июне текущего года.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявили о том, что рост ВВП страны за первое полугодие 2021 года составил 4,8%. Показатель достиг допандемийного уровня. Чиновник заметил, что говорит о предварительных оценках экспертов. С соответствующим заявлением глава кабинета министров выступил на пленарном заседании Пятого Московского финансового форума. Спикер заметил, что государственная экономическая система восстановилась еще в июне.

Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.

Фото: Правительство России