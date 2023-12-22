Выручка "Ростеха" в 2023 году выросла на треть

Сергей Чемизов предоставил главе правительства отчет о работе госкорпорации за прошлый год.

Выручка государственной корпорации "Ростех" по результатам 2023 года увеличилась на треть и составила почти 2,9 триллиона рублей. Соответствующее заявление в рамках отчета в Доме правительства премьер-министру страны Михаилу Мишустину сделал генеральный директор компании Сергей Чемезов. Госслужащий пояснил, что в условиях роста государственного оборонного заказа объем гражданской выручки в прошлом году также вырос в абсолютных цифрах. На сегодняшний момент этот показатель достигает почти 1 триллиона рублей.

Выручка компании в 2023 году составила почти 2,9 трлн рублей. Это на треть больше, чем годом ранее. Перед началом военных действий у нас доля гражданской продукции составляла почти 45%. Президент поставил задачу довести ее до 50%. Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Сергей Чемезов добавил, что в стране значительно увеличился гособоронзаказ, доля которого в относительных цифрах составляет порядка 35-36 процентов.

Чемезов рассказал о поставляемом в зону СВО оружии.

Фото и видео: Правительство России