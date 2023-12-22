Чемезов рассказал о поставляемом в зону СВО оружии

Глава "Ростеха" оценил производство оружия в стране.

Государственная корпорация "Ростех" поставляет почти 80 процентов от всех вооружений, которые российские военнослужащие используют в ходе специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках отчета в Доме правительства премьер-министру страны Михаилу Мишустину сделал генеральный директор компании Сергей Чемезов. Эксперт отметил, что за последние два года производство и капитальный ремонт танков на предприятиях увеличился в 3,5 раза, а легкобронированной техники - в три раза.

Почти 80% вооружений, которые сегодня используются в зоне СВО, созданы на предприятиях нашей корпорации. Объёмы выпуска самоходной артиллерии выросли в 10 раз, буксируемой - в 14 раз, миномётов - в 20 раз, РСЗО - в два раза. Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Эксперт заметил, что выпуск боеприпасов для танков и боевых машин пехоты на территории страны возрос почти в девять раз, снарядов для ствольной артиллерии - в шесть раз, а реактивной артиллерии - в восемь раз. Неуправляемые снаряды для тяжёлых огнемётных систем (ТОС) отечественные специалисты стали производить в три раза больше.

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Фото и видео: Правительство России